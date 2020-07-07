يار الله: مركز التنسيق مع البيشمركة سيعزز الاستقرار في كركوك

اعتبر رئيس اركان الجيش الفريق الركن عبد الامير يار الله، اليوم الثلاثاء، ان مركز التنسيق مع البيشمركة سيعزز الامن والاستقرار في محافظة كركوك.
وقال يار الله في حديث نقلته وكالة الانباء العراقية، ان "زيارة مقر الشرطة الاتحادية في محافظة كركوك كانت ناجحة"، مبينا ان "مركز التنسيق مع البيشمركة سيعزز استقرار المحافظة".
واضاف انه "تمت مناقشة العلاقة ما بين قطعات الاتحادية والبيشمركة واسلوب العمل الذي من شأنه اجراء بعض التغييرات لتعزيز أمن كركوك".
وكشف مصدر حكومي رفيع، امس الاثنين، عن عدم صحة الانباء التي تحدثت عن عودة قوات البيشمركة الى محافظة كركوك.
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