آبي أحمد: لم نتعهد بوقف ملء سد النهضة

أكد رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، الثلاثاء، أن المفاوضات "متواصلة ولم تنقطع حتى الآن" بشأن سد النهضة مع كل من مصر والسودان، مشيرا إلى أن إثيوبيا "لم تتعهد بوقف عملية ملء السد" وفقا لسكاي نيوز.

واعتبر آبي أحمد، أن عودة ملف سد النهضة إلى الاتحاد الإفريقي يحسب "نجاحا كبيرا" للاتحاد في حل قضايا المنطقة.

وتتواصل المحادثات الخاصة بأزمة السد برعاية الاتحاد الإفريقي، وبحضور وزراء الري من الدول الثلاث مصر والسودان وإثيوبيا، وممثلي الدول والمراقبين التابعين للاتحاد الأوربي والاتحاد الإفريقي والولايات المتحدة الأميركية.