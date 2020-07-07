تسجيل 200 حالة وفاة بكورونا خلال آخر 24 ساعة في إيران

سجلت وزارة الصحة الإيرانية، اليوم الثلاثاء، 200 وفاة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات 24 الماضية، في أعلى معدل يومي منذ تفشي الوباء، ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 11931، حسبما ذكر موقع روسيا اليوم.
وأضافت الصحة الإيرانية أن حصيلة الإصابات وصلت إلى 245688بعد تسجيل 2637 حالة جديدة خلال اليوم الماضي.
وحسب بيانات الوزارة، فإن عدد المتعافين ارتفع إلى 207000، فيما يبقى 3270 مصابًا في حالة صحية حرجة.
واشارت الوزارة إلى أن 19 إقليمًا إيرانيًا منأصل 31 في وضع صحي خطر بالنسبة لتفشي كورونا.
وأوضحت أن 9 أقاليم في وضع صحي أحمر، وهي خوزستان وأذربيجان الشرقية وأذربيجان الغربية وكردستان وكرمانشاه وهرمزغان وبوشهر وخراسان وإيلام، بينما تعتبر 10 أقاليم، وهي طهران وغلستان والبرز وكرمان ويزد وهمدان وسيستان وبلوشيستان وأصفهان ومازندران وأردبيل، في حالة تأهب جراء ارتفاع معدلات الإصابة بالفيروس.
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