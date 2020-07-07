إيران تنفي وقوع انفجار في منشأة نووية جديدة

نفى مركز الدبلوماسية العامة والإعلام في منظمة الطاقة الذرية الإيرانية على أنباء وقوع انفجار في موقع محطة الشهيد رضائي نجاد النووية ، حسبما أفادت وكالة أنباء سبوتنيك.
وقال المركز في بيان يوم الثلاثاء إنه قد "نشرت عناصر معادية للثورة في وسائل الإعلام مزاعم انفجار في مجمع شهيد رضائي نجاد النووي في مدينة أردكان في محافظة يزد (وسط إيران)، لكن هذا غيرصحيح".
وأضافت الوكالة في بيان "صور القمر الصناعي التي تم نشرها لا علاقة لها بهذا المجمع. لم يقع أي انفجار".
ولفت المركز في بيانه أن "مزاعم العناصر المعادية للثورة في الخارج مرتبطة بالنظام الإرهابي الصهيوني ومروجي الحرب ولخلق جو إعلامي من اليأس وممارسة أقصى ضغط على دولة إيران الإسلاميةالفخورة".
وتعيش إيران منذ أيام، أوقاتا عصيبة بعد سلسلة انفجارات غامضة ضربت البلاد، فقد وقع انفجار السبت الماضي في محطة "مدحج زرغان" للغاز بمدينة الأهواز جنوب غرب إيران، سبقه انفجار وحريق في المركز الطبي "سينا أطهر" وأدى إلى مصرع 19 شخصا وإصابة 14 آخرين، تلاه انفجار في مبنى تابع لمحظة نظنز النووية".
وقال زعيم حزب "إسرائيل بيتنا" أفيغدور ليبرمان، مساء الاثنين، إن مسؤولا كبيرا في الأجهزة الأمنية صرح بأن إسرائيل هي المسؤولة عن التفجير الذي شهدته إيران يوم الخميس الماضي في منشأة نطنز النووية.
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