روسيا تفرض السرية على قضية مستشار رئيس وكالة الفضاء الروسية

أفاد مصدر أمني روسي إنه تم فرض طابع السرية على مواد قضية إيفان سافرونوف، مستشار رئيس وكالة الفضاء الروسية "روس كوسموس" لشؤون السياسة المعلوماتية، المتهم بخيانة الوطن، حسبما ذكر موقع روسيا اليوم.
وأضاف المصدر، إن محاكمة سافرونوف، الذي عمل سابقًا كصحفي في صحيفة "كوميرسانت"، ستجري خلف أبواب مغلقة.
وتابع المصدر: "تحتوي مواد القضية الجنائية ضد سافرونوف، على معلومات سرية ومختومة بختم سري. وستعقد جميع المحاكمات فيهذه القضية خلف أبواب مغلقة".
في وقت سابق، ذكرت الأنباء، أن رجال الأمن ينفذون عملية تفتيش ومصادرة أدلة في شقة سافرونوف في موسكو.
ووفقا لمركز العلاقات العامة في جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، يشتبه في أن سافرونوف قام بتسليم معلومات حكومية سرية الطابع، إلى استخبارات إحدى دول الناتو. وتم رفع قضية جنائية ضده بموجبالمادة رقم 275 من قانون العقوبات الجنائية الروسية (الخيانة العظمى). وهي تفترض عقوبة السجن لمدة تصل إلى 20 عاما.
وأكد المصدر، أن اعتقال سافرونوف، لا يتعلق بعمله في وكالة الفضاء الروسية الذي عين فيه منتصف مايو الماضي، بل ربما بعمله السابق حينما كان صحفيا في صحفية "كوميرسانت" الروسية متخصصا بمواضيع التعاون العسكري التقني وبرامج الفضاء.
ولد "سافرونوف" في موسكو عام 1990. وفي عام 2010، تخرج من المدرسة العليا للاقتصاد في اختصاص الصحافة.
في 2010-2019 عمل كمراسل خاص لصحيفة "كوميرسانت"، وفي 2019-2020، عمل كمراسل خاص لصحيفة "فيدوموستي".
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