كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 7 يوليو 2020 04:16 مساءً - انت الان تقراء خبر روسيا تفتح قضية جنائية ضد ناشط لعدم إعلانه الجنسية المزدوجة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

فتح المحققون في روسيا، اليوم الثلاثاء، قضية جنائية ضد بيوتر فيرزيلوف، وهو ناشط مناهض للكرملين ومساعد في فرقة الروك Pussy Riot punk، لأنه يُزعم أنه فشل في إعلان جنسيته الكندية المزدوجة.

وقالت لجنة التحقيق الروسية، التي تحقق في جرائم خطيرة، إنها اكتشفت أن "فيرزيلوف" يحمل جواز سفر كندي أثناء قيامه بعملية بحث مرتبطة بمشاركته في احتجاجات غير مصرح بها العام الماضي، كما أوردت وكالة "رويترز".

وقالت لجنة التحقيق، إن "فيرازيلوف" لم يخطر السلطات الروسية بأنه يحمل جنسية مزدوجة، وهي جريمة يمكن أن تؤدي إلى غرامة أو عمل إجباري.

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جاء هذا الإعلان، بعد أن تم إطلاق سراح "فيرزيلوف"، ناشر المنفذ الإعلامي Mediazona الإخباري الخاص، للتو بعد قضاء 15 يومًا في السجن بعد إدانته بتهمة الشغب البسيط بسبب الشتائم في الأماكن العامة.

كتب "فيرزيلوف" على "تويتر"، أنه تم استجوابه بالفعل من قبل المحققين ووصف القضية الجنائية ضده بأنها "مجنونة".

اعتمدت روسيا في عام 2014 تشريعًا يطالب مواطنيها بإعلان جنسيتهم المزدوجة أو يواجهون ملاحقة جنائية. في ذلك الوقت، قال منتقدون، إن القانون سيضع الأشخاص بجوازين سفر تحت الريبة، وأعربوا عن خوفهم من أن هدفه هو إثارة الحماسة القومية.

كان "فيرزيلوف" واحدًا من أربعة نشطاء من Pussy Riot الذين هرعوا إلى الملعب مرتدين زي الشرطة خلال المباراة النهائية لكأس العالم 2018 في ملعب لوجنيكي في موسكو، وهي حيلة قالوا إنها تهدف إلى لفت الانتباه إلى انتهاكات حقوق الإنسان في روسيا.