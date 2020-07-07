انقطاع الكهرباء لأزيد من عشرين يوما يدفع سكان قرى ضواحي وزان إلى الاحتجاج

يسود غضب شديد وسط سكان عدد من القرى، ضواحي مدينة وزان، “بسبب انقطاع تزويدهم بالتيار الكهربائي لمدة تجاوزت عشرين يوما”؛ بحسب ما كشفته العصبة المغربية لحقوق الإنسان في المدينة ذاتها.

وحسب المعطيات المتوفرة، فإن العشرات من سكان جماعة “ازغيرة”، ويتعلق الأمر بكل من دواوير “الغابة الكبيرة”، و”لخربة”، و”الجليدين”، و”لوطا” يخوضون اعتصاما مفتوحا، منذ صباح أمس الاثنين، وذلك أمام مكتب الكهرباء “بعين دريج”، التابع للمكتب الوطني للكهرباء في وزان، احتجاجهم على انقطاع الكهرباء عنهم منذ أزيد من عشرين يوما.

وقال نور الدين عثمان، فاعل جمعوي، ورئيس المكتب الإقليمي للعصبة المغربية لحقوق الإنسان، فرع وزان، في حديثه مع “اليوم 24″، إن العشرات من المواطنين في جماعة “ازغيرة” يعيشون في ظلام دامس، لأزيد من عشرين يوما.

وأشار المتحدث نفسه إلى أن هؤلاء المواطنين حاولوا التواصل مع المسؤولين في المنطقة، وقدموا لهم وعودا بشأن هذا الموضوع، إلا أن هذه المشكلة لم تحل، ولاتزال قائمة.

وطالب المتحدث نفسه الجهات المعنية بضرورة تمتيع المواطنين بحقهم في الكهرباء كحق دستوري، متساءلا: “ما معنى أن تظل من دون كهرباء لأيام؟”.