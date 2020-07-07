- 1/3
- 2/3
- 3/3
شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر ارتفاع عدد الاصابات بفيروس كورونا في اليابان إلى 20109 حالات والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 7 يوليه 2020
متابعات_ الخليج 365
ارتفعت عدد الاصابات بفيروس كورونا المستجد في اليابان إلى 20109 حالات بعد تسجيل ،اليوم الثلاثاء، 147 إصابة جديدة بالفيروس ،وتسجيل حالة وفاة جديدة لترتفع حصيلة ضحايا الجائحة إلى 978 حالة.
وقالت وزارة الصحة اليابانية في بيان لها " أن طوكيو التي توصف بأنها الأكثر تضررا بالفيروس سجلت 106 إصابات جديدة لتتجاوز الحصيلة اليومية عتبة 100 حالة لليوم السادس على التوالي ما يرفع مجموع الحالات في العاصمة اليابانية التي يسكنها نحو 14 مليون نسمة إلى 6937 حالة".
وأضافت" أن الحصيلة الاجمالية لا تشمل الوفيات والإصابات التي سجلت على متن سفينة (دياموند برينسيس) السياحية التي خضعت للحجر الصحي قرب طوكيو في فبراير الماضي".
كانت هذه تفاصيل خبر ارتفاع عدد الاصابات بفيروس كورونا في اليابان إلى 20109 حالات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.