اعلن محافظ الديوانية زهير علي الشعلان، الثلاثاء، عن اصدار أمراً إدارياً بإعفاء مديردائرة الزراعة في الديوانية. وقال الشعلان في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه انه "تقرر إعفاء مدير دائرة الزراعة في الديوانية صفاء محمد علي الجنابي من منصبه". واضاف انه "تقرر تكليف حسن علي مطر_الوائلي نقيب المهندسين الزراعيين في إدارة الدائرة بدلاً عنه".





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر محافظ الديوانية يعفي مدير دائرة الزراعة في الديوانية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.