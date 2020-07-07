اعلنت جامعة "جونز هوبكنز" الاميركية ان فيروس كورونا اصاب 167,9 ألف شخص خلال اليوم الماضي عبر العالم، لتصبح الحصيلة العالمية 11 مليونا وأكثر من 620 ألف إصابة.
وأظهر عداد الجامعة صباح اليوم الثلاثاء أن إجمالي الوفيات الناجمة عن مرض كوفيد-19 في العالم تخطى 538 ألفا، بينما تماثل للشفاء ما يزيد عن 6 ملايين و302 ألف شخص حتى الآن.
وفي الولايات المتحدة بلغ عدد الإصابات مليونين و936 ألف حالة، وفي البرازيل مليون و632,2 ألف، وفي الهند 719,6 ألف، وفي روسيا نحو 687 ألفا، فيما تختم بيرو مع 305,7 ألف حالة قائمة الدول الخمس الأكثر إصابة في العالم.
وبين الدول العربية يعود أكبر عدد من الإصابات إلى السعودية (213,7 ألف حالة)، تليها قطر (100,3 ألف) ومصر (76,2 ألف) والعراق (62,2 ألف) والإمارات (52 ألفا) والكويت (50,5 الف) وعمان (47,7 ألف).
كانت هذه تفاصيل خبر احصائية كورونا في العالم.. والعراق ضمن الدول العربية الاكثر تسجيلا للاصابات بالفايروس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.