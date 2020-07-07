زلزال بقوة 4.6 درجات يضرب العاصمة الأفغانية

ضرب زلزال بقوة 4.6 درجات، الاثنين، أفغانستان، وخصوصا كابول، وفق ما أفاد المعهد الأميركي للجيوفيزياء، موضحا أنه تم تحديد مركزه على بعد

بضع عشرات من الكيلومترات من العاصمة الأفغانية، وفقًا لشبكة سكاي نيوز.

وقال المعهد إن الزلزال وقع في الساعة 20:36

في إقليم باغمان الواقع في ولاية كابول.

وأكد المتحدث باسم الوزارة الأفغانية لإدارة الكوارث الطبيعية، أحمد تميم عظيمي هذه المعلومات لفرانس برس، بعدما أشار في وقت سابق إلى أن قوة الزلزال بلغت 5.3 درجات.