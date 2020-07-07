الإمارات: 528 إصابة جديدة بكورونا والإجمالي 52 ألفا

أعلنت المتحدث الرسمي عن حكومة الإمارات آمنة الضحاك الشامسي، إجراء 28,009 فحوص جديدة كشفت عن 528 إصابة، ليبلغ إجمالي حالات الإصابة المسجلة 52 ألفا و68 حالة.

وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية "وام"، أن الضحاك أعلنت عن تسجيل 424 حالة شفاء جديدة، ارتفع معها العدد الإجمالي لحالات الشفاء إلى 40,721 حالة، كما تم تسجيل حالة وفاة

واحدة ليصبح إجمالي الوفيات 324 حالة.وأشارت إلى أن عدد الحالات التي ما زالت تتلقى العلاج في المؤسسات الطبية في الدولة يبلغ 11,023 حالة.وأكدت أن خطة توسيع الفحوصات التي تبنتها دولة الإمارات بغرض الكشف والتقصي عن الحالات مستمرة بشكل قوي، مشيرة إلى أن زيادة الفحوصات تؤدي بدورها إلى زيادة الحالات المكتشفة.كما أعلنت الضحاك عزم وزارة الصحة ووقاية المجتمع وبالتنسيق مع كافة المؤسسات الصحية في الدولة إجراء أكثر من مليوني فحص لكوفيد 19 خلال الشهرين المقبلين، وذلك لضمان تغطية أكبر شريحة من أفراد المجتمع على مستوى الدولة، لافتة إلى أن الخطة تستهدف العاملين في القطاعات الخدمية والحكومية، وتشمل سائقي المواصلات العامة وسيارات الأجرة، والعاملين في الفنادق والمراكز التجارية بالإضافة إلى موظفي الجهات الحكومية.