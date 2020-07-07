كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 7 يوليو 2020 01:15 صباحاً - انت الان تقراء خبر ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا في البحرين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت وزارة الصحة البحيرنية، مساء اليوم الإثنين، أن أجرت 9945 فحص جديد للكشف عن فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد - 19"، لافتة إلى تسجيل 454 حالة إصابة جديدة بالفيروس.

وذكرت الصحة البحرينة أنها سجلت 529 حالة شفاء من فيروس كورونا؛ ليصل العدد الإجمالي للحالات المتعافية إلى 25178، نقلاً عن صحيفة "الأيام" البحرينية.