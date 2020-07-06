الإمارات وكرواتيا يبحثان القضايا المشتركة

وكالة أنباء الإماراتالثلاثاء 2020/7/7 01:16 ص بتوقيت أبوظبي
ناقش الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي مع جرليك رادمان وزير خارجية كرواتيا العلاقات الثنائية والتعاون المشترك في كافة المجالات، والقضايا المشتركة.
وتناول اتصال هاتفي، الإثنين، التطورات الراهنة في المنطقة إضافة إلى عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك ومنها ليبيا.
وبحث الجانبان مستجدات جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19" وجهود البلدين الصديقين لاحتواء تداعياته.
وتبادل الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، ووزير خارجية كرواتيا التعازي في ضحايا "كوفيد – 19"، وأكدا أهمية التعاون والتنسيق المشترك على صعيد تبادل الخبرات ودعم الجهود الدولية المبذولة من أجل الوصول إلى لقاح للمرض.
وأشاد الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان بالتطور المستمر في مجالات التعاون المشترك انطلاقا من العلاقات المتميزة التي تجمع بين البلدين الصديقين.
من جانبه، أشاد جرليك رادمان بالعلاقات المتميزة التي تجمع بين البلدين، مؤكدا تطلع بلاده لتعزيز التعاون المشترك في المجالات كافة.
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