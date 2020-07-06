صحفي عراقي: الهاشمي تعرض لتهديدات من مليشيات موالية لإيران

كشف مصادر عراقية، النقاب، عن تعرض الخبير في الجماعات الإرهابية، هشام الهاشمي ،الذي اغتيل مساء الإثنين، برصاص مجهولين شرقي بغداد، عن تعرضه لتهديدات بالقتل من مليشيات موالية لإيران بالعراق، قبل أيام.



وقال صحفي عراقي ،طلب عدم الكشف عن هويته، لـ"الحرة" الأمريكية إن الهاشمي، أبلغه في حديث هاتفي قبل أقل من أسبوعين على اغتياله، بتلقيه بشكل دوري تهديدات بالقتل.

وتابع، أن التهديدات جاءت من المسؤول الأمني لمليشيا كتائب حزب الله، أبو علي العسكري، الذي قال له حرفيا في آخر رسالة تهديد عبر الهاتف "سوف أقتلك في منزلك".

والهاشمي البالغ من العمر ٤٧ عاماً، خبير بشؤون الجماعات المسلحة، وملف تنظيم داعش الإرهابي، ، بالإضافة إلى مواقفه المناهضة للفساد المستشري في العراق، والفوضى الناجمة بسبب الميليشيات الموالية لإيران.

وتوعد رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، بملاحقة قتلة الهاشمي، مؤكدا عدم التسامح مع عودة الاغتيالات مرة ثانية إلى المشهد العراقي.

وقال في تصريحات صحفية، نعد بملاحقة قتلة الخبير الأمني هشام الهاشمي لينالوا جزاءهم العادل، ولن نسمح بأن تعود الاغتيالات ثانية إلى المشهد العراقي، وسنعمل بكل جهودنا في حصر السلاح بيد الدولة.

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ومن جانبه، دعا رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي للكشف عن التحقيقات في اغتيال هشام الهاشمي، للرأي العام، وبيان الجهات المتورطة.

وقال يجب على الأجهزة الأمنية أن تكون على قدر المسؤولية المنوطة بها، وتضع حداً للخارجين عن القانون والعابثين بأمن العراقيين.

ولقيت جريمة اغتيال الهاشمي إدانات دولية، ودعوات لمحاسبة الجناة، ونددت الأمم المتحدة وبعثة الاتحاد الأوروبي، باغتيال الهاشمي، وقالت الممثلة الأممية الخاصة في العراق هينيس بلاسخارت في بيان:" صُدمنا باغتيال الدكتور هشام الهاشمي".

وأضافت:" نُدين بشدة هذا الفعل الخسيس والجبان. تعازينا القلبية لعائلته وأحبائه". داعية الحكومة إلى "تحديد الجناة بسرعة وتقديمهم للعدالة".

بدورها، قالت بعثة الاتحاد الأوروبي لدى العراق في تغريدة على تويتر:" نشارك عائلة وأصدقاء الدكتور هشام الهاشمي في حزنهم على وفاته، ويجب تقديم مرتكبي هذه الجريمة الشنيعة إلى العدالة.

من جانبه، غرد السفير البريطاني ستيفن هيكي قائلاً، "لقد أوجعني وآلمني سماع خبر مقتل هشام الهاشمي. لقد فقد العراق أفضل رجاله المفكرين الشجعان".