انت الان تتابع البرازيل: إصابات كورونا تصل إلى 1.6 مليون والوفيات 64867 حالة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
زاد عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في البرازيل إلى 1.6 مليون حتى الساعة السابعة والنصف صباح اليوم الاثنين، بتوقيت ساو باولو ،بحسب بيانات جمعتها جامعة جونز هوبكنز ووكالة بلومبرج للأنباء.
وأشارت البيانات إلى أن الوفيات في البرازيل جراء الفيروس بلغت 64867 حالة. وتعافى 1.03 مليون شخص من المصابين حتى الآن .
ومر 18 أسبوعا حتى الآن منذ الإعلان عن تسجيل أول حالة إصابة بفيروس كورونا في البلاد .
كانت هذه تفاصيل خبر البرازيل: إصابات كورونا تصل إلى 1.6 مليون والوفيات 64867 حالة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اخبار الكويت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.