انت الان تتابع البرازيل: إصابات كورونا تصل إلى 1.6 مليون والوفيات 64867 حالة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

صورة أرشيفية

زاد عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في البرازيل إلى 1.6 مليون حتى الساعة السابعة والنصف صباح اليوم الاثنين، بتوقيت ساو باولو ،بحسب بيانات جمعتها جامعة جونز هوبكنز ووكالة بلومبرج للأنباء.

وأشارت البيانات إلى أن الوفيات في البرازيل جراء الفيروس بلغت 64867 حالة. وتعافى 1.03 مليون شخص من المصابين حتى الآن .

ومر 18 أسبوعا حتى الآن منذ الإعلان عن تسجيل أول حالة إصابة بفيروس كورونا في البلاد .