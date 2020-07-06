رغم كورونا.. ترامب يدعو إلى إعادة فتح المدارس

دعا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى إعادة فتح المدارس في الولايات المتحدة الخريف القادم، على الرغم من استمرار تفشي فيروس كورونا في البلاد، وفقًا لوكالة رويتزر.
وكتب ترامب على "تويتر" اليوم الاثنين: "المدارس يجب أن تفتتح في الخريف!!!"، دون أن يوضح ما إذا كان يعتزم اتخاذ أي إجراءات محددة بهذا الشأن.
وتجدر الإشارة إلى أن المدارس في الولايات المتحدة تخضع للسلطات المحلية أو سلطات الولايات، وليس للسلطات الفدرالية.
وقامت بعض الولايات الأمريكية بإعادة فرض مختلف القيود لمنع انتشار فيروس كورونا على خلفية زيادة عدد الإصابات الجديدة مع إعادة فتح الاقتصاد.
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