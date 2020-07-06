69 إصابة جديدة بفيروس كورونا في موريتانيا

أعلنت وزارة الصحة الموريتانية، اليوم الاثنين، تسجيل 69 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليصل إجمالي المصابين بالفيروس منذ منتصف مارس الماضي إلى

4948، وفقًا لوكالة أنباء الشرق الأوسط.وقال الدكتور سيدي ولد الزحاف، مدير عام الصحة العمومية - في تصريح بثته الإذاعة الموريتانية - إنه خلال الـ 24 ساعة الماضية تعافي 52 مصابا؛ ليرتفع عدد المصابين الذين شفوا من الفيروس إلى 1844، ووصل عدد الوفيات إلى 133 شخصًا.