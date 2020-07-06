أعلنت وزارة الصحة الموريتانية، اليوم الاثنين، تسجيل 69 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليصل إجمالي المصابين بالفيروس منذ منتصف مارس الماضي إلى4948، وفقًا لوكالة أنباء الشرق الأوسط.
وقال الدكتور سيدي ولد الزحاف، مدير عام الصحة العمومية - في تصريح بثته الإذاعة الموريتانية - إنه خلال الـ 24 ساعة الماضية تعافي 52 مصابا؛ ليرتفع عدد المصابين الذين شفوا من الفيروس إلى 1844، ووصل عدد الوفيات إلى 133 شخصًا.
كانت هذه تفاصيل خبر 69 إصابة جديدة بفيروس كورونا في موريتانيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.