البؤرة الصناعية في آسفي تواصل تفريخ “كورونا”..جهة مراكش-آسفي تتصدر عدد الإصابات خلال 24 ساعة الأخيرة

لا تزال البؤرة الصناعية المكتشفة بمعمل لتصبير السمك منذ أيام بمدينة آسفي تفريخ حالات جديدة للإصابة بـ”كورونا”، إذ سجلت خلال 24 ساعة الماضية بحسب وزارة الصحة، 43 حالات، في مدينة آسفي.

وقالت هند الزين، رئيسة مصلحة الأمراض الوبائية، بمديرية علم الأوبئة ومكافحة الأمراض بالوزارة، في التصريح اليومي، حول الوضع الوبائي في المغرب، إن جهة مراكش-آسفي، سجلت، بحسب المتحدثة نفسها، 54 إصابة جديدة، مؤكدة بالفيروس، خلال 24 ساعة الأخيرة، 9 حالات، تم رصدها في مدينة مراكش، وحالتين بإقليم الحوز و43 بآسفي.

وبالنسة لجهة الدار البيضاء-سطات سجلت 7 إصابة جديدة، أغلبها في مدينة بالدار البيضاء، التي سجلت 6 حالات، وحالة مؤكدة بالجديدة.

وحسب المصدر نفسه دائما، سجلت جهة طنجة-تطوان-الحسيمة، خلال 24 ساعة الأخيرة، 41 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا، (4 حالات في وزان، 8 في تطوان، حالتان بالعرائش، 26 بطنجة وإصابة واحدة بالمضيق).

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وكشفت وزارة الصحة أيضا، في جهة الرباط-سلا-القنيطرة تم تسجيل 7 حالة جديدة؛ خلال نفس الفترة الزمنية، حيث تم رصد 6 إصابات بسيدي قاسم، وحالة واحدة بسلا.

وتبلغ عدد الإصابات المؤكدة بالفيروس خلال 24 ساعة الأخيرة في جهة العيون-الساقية الحمراء 12 حالة كلها بالعيون، نفس الرقم سجلته جهة كلميم واد نون،جميعها تم رصدها في مدينة طانطان.

وأما فيما يخص جهة اخنيفرة-بني ملال، فقد تم رصد حالتين مؤكدة في فقيه بنصالح خلال نفس الفترة الزمنية، أي في 24 ساعة الأخيرة ؛ وتم رصد، أيضا، 29 إصابة جديدة في جهة فاس مكناس، 27 إصابة في فاس، وحالتين في مكناس. بينما لم تسجل باقي جهات المملكة لم تسجل أية إصابة جديدة بفيروس كوفيد-19، خلال 24 ساعة الأخيرة.