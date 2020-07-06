متابعة مصور موقع الكتروني وزوجته بتهمة سب وتصوير عمر الراضي واستيتو بدون موافقتهما-التفاصيل

قررت النيابة العامة لدى المحكمة الإبتدائية “عين السبع” بالدار البيضاء، مساء اليوم الاثنين، متابعة “عبد الكريم .ع”، مصور موقع إلكتروني وزوجته “سميرة.ب” في حالة سراح، بتهمة السب وتصوير شخص بدون موافقته بقصد المس بالحياة الخاصة له والتشهير به.

وقررت النيابة العامة، أيضا متابعة الصحافيين عمر الراضي وعماد استيتوا، في حالة سراح، وتحديد الجلسة، يوم 24 شهر شتنبر المقبل، وذلك بتهم “السكر العلني” والسب والشتم” و”تصوير شخص بدون إذنه”.

وتم تقديم الصحافيين عمر الراضي وعماد ستيتو، اليوم الإثنين، أمام أنظار النيابة العامة، بعد توقيفهما منتصف الليلة الماضية بأحد شوارع مدينة الدار البيضاء.

وخلف اعتقال الصحافيين عمر الراضي وعماد ستيتو، العاملين في موقع “لوديسك”، موجة غضب، بسبب ما وصف بالاستهداف والتعقب الذي تعرضا له، عند خروجهما من أحد مطاعم الدار البيضاء.

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وعن تفاصيل الاعتقال، قال محمد قنديل، المحامي في هيئة الدار البيضاء المتابع لهذا الموضوع، في حديثه لـ”اليوم 24″ اليوم الإثنين، إن عماد ستيتو وعمر الراضي، كانا في أحد المطاعم، وتم اعتقالهما بعد الخروج منه حوالي الساعة 11 من مساء الأمس، على إثر مناوشات كلامية “مع شخص يقول إنه صحافي”.

اعتقال عمر الراضي، خلف صدمة في صفوف الحقوقيين وفي محيطه، حيث يتم الاستماع إليه في قضية أخرى، وبات في قلب جدل المغرب مع منظمة العفو الدولية “أمنيستي”، بعد حديثها في تقرير لها عن استهدافه ببرمجيات تنصت، كما تم اعتقاله ومحاكمته قبل أشهر بسبب تغريدة على موقع التواصل “توتير”.