هل ينتقل ميسي للعب في الكالتشيو؟

القدس - بواسطة محمد عز العرب - كشفت تقارير صحفية، عن موقف شركة بيريللي الراعية لقميص إنتر ميلان الإيطالي، من مساعدة الفريق في ضم النجم الأرجنتيني، ليونيل ميسي.

وأثيرت التكهنات حول مستقبل ميسي، والذي يتبقى عام وحيد في عقده مع البلوغرانا، حيث كان أحد أبرز أهداف النيراتزوري في السنوات الماضية.

وبسؤال الرئيس التنفيذي للشركة، ماركو ترونشيتي بروفيرا، حول الموقف من مساعدة الإنتر، مثلما ساعدت شركة فيات في انتقال كريستيانو رونالدو إلى يوفنتوس، أجاب "بصراحة، في مثل هذا الوقت لا يمكننا الاستثمار في الرياضة بشكل أكبر".

وأضاف "نحن نستثمر حاليًا بين الفورمولا 1 وكأس أميركا وفي نادي إنتر ميلان، وعلينا أن نطلب من ستيفن تشانج مالك النادي أن يبذل الجهد بنفسه".

وختم "يمكننا المساعدة، لكن لا يمكننا فعل أي شيء مهم".