إرتفاع عدد إصابات كورونا في اليمن إلى 1284 حالة

الإثنين 6 يوليه 2020

ارتفع عدد الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد في المناطق المحررة باليمن إلى 1284 حالة، بعد تسجيل 19 حالة جديدة اليوم الإثنين .



وقالت اللجنة الوطنية العليا لمجابهة فيروس كورونا، في تغريدة على حسابها بتويتر، أن حالات الإصابة توزعت على (18) إصابة في حضرموت، وإصابة واحدة في شبوة .

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واضافت اللجنة أنه تم تسجيل 7 حالات وفاة منها 4 حالات في حضرموت وحالتين في تعز وحالة في شبوة .

كما سجلت اللجنة (23) حالة شفاء، منها 12 حالة في تعز و10 حالات في حضرموت وحالة واحدة في لحج