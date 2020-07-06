شكرا لقرائتكم خبر عن الأمم المتحدة تطلق أسبوع مكافحة الإرهاب والان نبدء بالتفاصيل

أطلقت الأمم المتحدة اليوم، أسبوع مكافحة الإرهاب الافتراضي 2020م، بعنوان "التحديات الإستراتيجية والعملية لمكافحة الإرهاب في بيئة وبائية عالمية ".

وتشمل الفعالية التي تستمر من 6 - 10 يوليو تسع ندوات عبر "الإنترنت" إضافية ومناقشات تفاعلية تركز على أولويات مثل: الإرهاب البيولوجي والإلكتروني، والتهديدات والاتجاهات عالية المخاطر، ومعالجة أزمة ضحايا الإرهاب، وبرامج الأمم المتحدة الرئيسة لمكافحة الإرهاب، وحقوق الإنسان ومكافحة الإرهاب، ومكافحة تمويل الإرهاب، والمبادرات التي يقودها الشباب لبناء مجتمعات مرنة، ووجهات نظر المجتمع المدني ووسائل الإعلام لمنع التطرف العنيف.

وأوضح الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش في كلمة افتراضية بداية افتتاح الفعالية أن المجتمع الدولي يواجه أزمة لا مثيل لها منذ تأسيس الأمم المتحدة التي تسبب COVID-19 في حدوث اضطرابات شديدة في الأنظمة الصحية والاقتصادات والمجتمعات المحلية حول العالم - وأظهر هشاشة عميقة في عالمنا اليوم، مؤكداً أن مناقشات هذا الأسبوع ستوفر منصة قيّمة لمناقشة التحديات الإستراتيجية والعملية لمكافحة الإرهاب في بيئة وبائية عالمية.