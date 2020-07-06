شكرا لقرائتكم خبر عن باكستان تسجل 3344 إصابة جديدة بكورونا والان نبدء بالتفاصيل

سجلت باكستان 3344 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 231817 حالة. وأوضحت وزارة الصحة الباكستانية اليوم، أنها سُجلت 50 حالة وفاة جديدة ليرتفع بذلك العدد الإجمالي للوفيات إلى 4762 حالة وفاة، مشيرةً إلى أن 131694 حالة تماثلت للشفاء.

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