الكرملين: الرئيس الروسي وملك البحرين بحثا هاتفيا التسوية السورية

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بحث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الاثنين، في اتصال هاتفي، مع العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى مسائل التسوية السياسية للأزمة السورية.
وجاء في بيان للكرملين بهذا الشأن أنه "تم بحث مسألة التسوية السياسية للأزمة السورية، بما في ذلك، في ضوء نتائج المؤتمر الأخير لقادة الدول الضامنة لعملية أستانا".
وأضاف بيان الكرملين، وفقا لما نقلته وكالة "سبوتنيك"، أن ملك البحرين هنأ الرئيس الروسي "على نجاح استحقاق التصويت على التعديلات الدستورية الروسية".
وأضاف البيان أن "ملك البحرين هنأ رئيس روسيا والشعب الروسي بمناسبة الذكرى الـ75 للنصر في /الحرب الوطنية العظمى/".
وأشار البيان إلى أن المحادثة جرت بمبادرة من الجانب البحريني.
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