نائب عراقي يدعو مجلس الأمن والأمم المتحدة لوقف الاعتداءات التركية

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في حين أعلنت تركيا أن انتقاد المسؤولين العراقيين لعملياتها لن يدفعها للتراجع عن مكافحة حزب العمال الكردستاني، شدد النائب عن لجنة الأمن والدفاع البرلمانية، بدر الزيادي، الاثنين، على أهمية الاتجاه لمجلس الأمن والأمم المتحدة والجامعة العربية لوقف الاعتداءات التركية على الأراضي العراقية.

واقترح قيام القوات الجوية والبرية بطلعات تحذر وتنذر التدخلات التركية، مؤكداً أن اللجنة تؤكد على دعم مجلس النواب لخطوات الحكومة، وفق ما نقلته وكالة الأنباء العراقية.

كما قال “إقليم كردستان لابد أن يكون له موقف رسمي تجاه هذه الاعتداءات”.

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يذكر أن الرئاسة العراقية كانت قد دعت إلى “إيقاف الانتهاكات التي تطال السيادة الوطنية نتيجة العمليات العسكرية التركية المتكررة وخرقها للأجواء العراقية، والتي ذهب ضحيتها عدد من المدنيين العزل”.

والسبت أكد بيان للناطق باسم مجلس الوزراء العراقي، أحمد ملا طلال، أن الحكومة سلمت سفير أنقرة في بغداد رسالتي احتجاج رسميتين، شديدتي اللهجة، بشأن اعتداء القوات التركية على الأراضي العراقية، وشددت على أنها ستلجأ ضمن إطار القانون والمواثيق الدولية لتثبيت حق العراق في رفض هذه الاعتداءات ووقفها.

وتشن تركيا هجمات منتظمة ضد حزب العمال الكردستاني في العراق. وتقول إن الحكومة العراقية وإدارة إقليم كردستان العراق لم تتخذا أي إجراء لمكافحة الجماعة.

وأثار التوغل الأخير في الأراضي العراقية إدانة من قبل بغداد التي استدعت سفير تركيا لديها مرتين منذ بدء الحملة العسكرية التركية.