الاحتلال يحكم بالسجن المؤبد على سحبان طيطي

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أصدرت المحكمة العسكرية الإسرائيلية في "عوفر"، اليوم الإثنين، حكما بالسجن المؤبد على الأسير الفلسطيني سحبان طيطي، بتهمة قتل مستوطن إسرائيلي خلال عملية دهس في تشرين الأول/ أكتوبر 2015، قرب مخيم الفوار جنوب الخليل.

كما فرضت المحكمة العسكرية على الأسير طيطي غرامة مالية بقيمة 1.8 مليون شيكل، لذوي المستوطن من "كريات أربع"

وأقدمت محكمة "عوفر" على تعديل لائحة الاتهام بحق الأسير طيطي لتشمل تهمة التسبب بالموت العمد التي تعادل تهمة القتل في القانون المدني، وذلك بضغط من الجمعيات الاستيطانية، علما بأنه وجهت بحقه في البداية تهمة القتل غير المتعمد.

وادعت النيابة العسكرية في لائحة الاتهام أن طيطي كان يقود شاحنة متوجها نحو مستوطنة "عنتئيل" في 20 تشرين الأول/ أكتوبر 2015، بالتزامن مع نشوب أعمال شغب عند تقاطع عند تقاطع الفوار جنوب غرب الخليل.

وأضافت أنه خلال الاشتباكات ألقى فلسطينيون حجارة باتجاه مركبة المستوطن الذي ترجل من سيارة وركض باتجاه مفرج الفوار، وعند وصل طيطي إلى المفرق ورأى المستوطن يسير باتجاهه.

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وبحسب لائحة الاتهام فإن طيطي "ضغط بشدة على دواسة الوقود"، مما أدى إلى "زيادة سرعة الشاحنة، وصدم المستوطن وجره تحت عجلات الشاحنة ثم فر من مكان الحادث".

وكان الطيطي وهو من سكان قرية الظاهرية في الضفة الغربية، قد أكد أنه دهس المستوطن بالخطأ، وفر من المكان بعد أن شعر بالذعر. وقال الطيطي إنه حاول تجنب دهس حسانو لكن لم يكن لديه الوقت الكافي للابتعاد عن الطريق.

وأظهرت صور من مكان العملية، المستوطن وهو يخرج من مركبته ويلوح بعصا خشبية بالقرب من الخليل، ويقترب من الشاحنة قبل أن يُدهس.

وبعد العملية، قام الطيطي بتسليم نفسه للشرطة الفلسطينية، وأكد أنه لم يكن ينوي القتل. وقد احتُجز في قسم الشرطة في الظاهرية قبل أن تقوم السلطة الفلسطينية بإطلاق سراحه، ليعتقله عناصر جهاز الأمن العام (الشاباك).

وهاجمت مجموعة من المستوطنين اليوم عائلة الأسير الطيطي في ساحة الانتظار الخاصة بأهالي المعتقلين بمحكمة الاحتلال في معسكر "عوفر"، بعد أن سمح