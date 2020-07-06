شكرا لقرائتكم خبر عن وزير خارجية اليمن يحذر من انهيار خزان "صافر": سيمثل كارثة عالمية والان نبدء بالتفاصيل

- به أكثر من مليون برميل نفط مما سيؤدي إلى كارثة بيئية على اليمن والمنطقة والعالم

- الميليشيات ترفض السماح لخبراء الأمم المتحدة بالوصول للخزان وتفريغه وصيانته

- ثمّن دعم الأشقاء والأصدقاء لليمن لمواجهة جائحة كورونا وتداعياتها الكارثية

حذّر وزير الخارجية اليمني محمد الحضرمي, من انهيار خزان النفط العائم "صافر" قبالة سواحل محافظة الحديدة اليمنية, الذي يحوي أكثر من مليون برميل نفط خام، مما سيؤدي إلى كارثة بيئية وخيمة على اليمن والمنطقة والعالم، بسبب رفض ميليشيات الحوثي الانقلابية السماح لخبراء الأمم المتحدة من الوصول للخزان وتفريغه وصيانته.

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ونقلت وكالة الأنباء اليمنية // سبأ // عن وزير الخارجية اليمني في كلمة اليمن بالاجتماع الوزاري لمنتدى التعاون العربي الصيني "إن اليمن تقدم بطلب رسمي إلى مجلس الأمن لعقد جلسة خاصة لبحث وحل هذه القضية الملحة وفصلها عن بقية القضايا المدرجة في مقترحات المبعوث الأممي الخاص لليمن".

ولفت الى أهمية تعزيز التعاون العربي الصيني في ضوء مبادرة "الحزام والطريق" التي تهدف إلى تحقيق التنمية الاقتصادية للدول الواقعة على طول طريق "الحزام والطريق" ولمختلف الدول والمنظمات الدولية والإقليمية المشاركة في المبادرة.

وثمّن وزير الخارجية الدعم الذي يقدمه الأشقاء والأصدقاء لتعزيز دور القطاع الصحي في اليمن لمواجهة هذه الجائحة وتداعياتها الكارثية على جميع المستويات في اليمن.

وناقش الاجتماع أبرز القضايا السياسة والدولية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك، وسبل تعميق التعاون في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وغيرها.