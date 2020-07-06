بالفيديو: تسجيل رقم قياسي في تحدي أكل النقانق بالرغم من كورونا

فقد أقامت الولاية هذا الحدث على الرغم من التحذيرات التي أطلقتها منظمة الصحة العالمية بشأن التجمعات، خصوصاً أن مدينة نيويورك تعتبر بمثابة بؤرة لتفشي الوباء.

كما لم يمنع الفيروس أبطال هذا التحدي من الرجال والنساء من تسجيل أرقام قياسية جديدة، فقد حطم جوي تشيستنت البالغ من العمر 36 عاماً الرقم القياسي في فئة الرجال بالتهامه 75 قطعة نقانق خلال 10 دقائق.