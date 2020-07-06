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بالفيديو: تسجيل رقم قياسي في تحدي أكل النقانق بالرغم من كورونا

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لم يمنع تفشي فيروس في الولايات المتحدة من إقامة تحدي "ناثان فيماس" السنوي لأكل النقانق في كوني أيلاند بمدينة نيويورك الأميركية، بمناسبة يوم الاستقلال.
فقد أقامت الولاية هذا الحدث على الرغم من التحذيرات التي أطلقتها منظمة الصحة العالمية بشأن التجمعات، خصوصاً أن مدينة نيويورك تعتبر بمثابة بؤرة لتفشي الوباء.

كما لم يمنع الفيروس أبطال هذا التحدي من الرجال والنساء من تسجيل أرقام قياسية جديدة، فقد حطم جوي تشيستنت البالغ من العمر 36 عاماً الرقم القياسي في فئة الرجال بالتهامه 75 قطعة نقانق خلال 10 دقائق.

 

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وقال الفائز الذي يبلغ وزنه 100 كيلوغرام إن نقل تحدي ناثان إلى مكان داخلي يتم فيه التحكم بالطقس لمنع انتشار فيروس كورونا منحه القوة الدافعة التي احتاجها للفوز.

وفي فئة السيدات، تصدرت السباق ميكي سودو من تورينتجتن بولاية كونيتيكت، ويبلغ وزنها 60 كيلوغراماً، متفوقة على أربع متسابقات أخريات بالتهام 48.5 قطعة نقانق.

 

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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