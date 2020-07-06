بالفيديو: تسجيل رقم قياسي في تحدي أكل النقانق بالرغم من كورونا

لم يمنع تفشي فيروس كورونا في الولايات المتحدة من إقامة تحدي "ناثان فيماس" السنوي لأكل النقانق في كوني أيلاند بمدينة نيويورك الأميركية، بمناسبة يوم الاستقلال.
كما لم يمنع الفيروس أبطال هذا التحدي من الرجال والنساء من تسجيل أرقام قياسية جديدة، فقد حطم جوي تشيستنت البالغ من العمر 36 عاماً الرقم القياسي في فئة الرجال بالتهامه 75 قطعة نقانق خلال 10 دقائق.
وفي فئة السيدات، تصدرت السباق ميكي سودو من تورينتجتن بولاية كونيتيكت، ويبلغ وزنها 60 كيلوغراماً، متفوقة على أربع متسابقات أخريات بالتهام 48.5 قطعة نقانق.
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