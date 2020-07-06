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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر «التعاون الإسلامي» ترحب بالقرار الدولي بشأن مواجهة «كورونا» والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 6 يوليه 2020
متابعات_ الخليج 365
رحبت منظمة التعاون الإسلامي بتبني مجلس الأمن بالإجماع أخيراً، قراراً يدعم دعوة الأمين العام للأمم المتحدة إلى وقف لإطلاق النار على الصعيد العالمي، وتوحيد الجهود في محاربة جائحة «كورونا».
وأعرب الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي د.يوسف بن أحمد العثيمين، اليوم الاثنين، عن أمله بأن تسهم هذه المبادرة المهمة في التمكن من تقديم المساعدة الإنسانية بشكل آمن ودون عوائق، وعلى نحو مستدام، والتعجيل بخطى التصدي العالمي لوباء «كورونا» ومساعدة الجهود المبذولة لإنهاء العنف وحل النزاعات.
وأشار إلى أن الاجتماع الطارئ الافتراضي للجنة التنفيذية لمنظمة التعاون الإسلامي، الذي عُقد يوم 22 أبريل الماضي على مستوى وزراء الخارجية حض الأطراف في مناطق النزاع على إعلان وقف إطلاق النار، وإنهاء العنف، والسماح بإيصال المساعدة الطبية، والغذائية للمتضررين.
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