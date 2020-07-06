اخبار العالم

الكويت تسجل 703 إصابات جديدة بفيروس كورونا

0 نشر
متابعات_ اليمن العربي 0 تبليغ

  • 1/3
  • 2/3
  • 3/3

Advertisements

شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الكويت تسجل 703 إصابات جديدة بفيروس والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 6 يوليه 2020

الكويت تسجل 703 إصابات جديدة بفيروس كورونا

متابعات_ الخليج 365

أعلنت وزارة الصحة الكويتية اليوم الاثنين  تسجيل خمس حالات وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع إجمالي حالات الوفاة في البلاد جراء مرض "كوفيد-19" الناجم عن الإصابة بالفيروس إلى 373 حالة.

 

Advertisements

وقال المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الدكتور عبدالله السند ، في مؤتمر صحفي اليوم ، إنه تم تسجيل 703 إصابات جديدة بالفيروس، ليرتفع بذلك إجمالي الإصابات إلى 50 ألفا و644 حالة.

 

ولفت إلى أن 152 مصابا يتلقون الرعاية الطبية داخل وحدات العناية المركزة.

 

وأعلنت وزارة الصحة الكويتية في وقت سابق اليوم أن 538 مصابا تماثلوا للشفاء خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي المتعافين إلى أكثر من 41 ألفا .

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الكويت تسجل 703 إصابات جديدة بفيروس كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا