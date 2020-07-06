شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الكويت تسجل 703 إصابات جديدة بفيروس كورونا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 6 يوليه 2020 متابعات_ الخليج 365 أعلنت وزارة الصحة الكويتية اليوم الاثنين تسجيل خمس حالات وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع إجمالي حالات الوفاة في البلاد جراء مرض "كوفيد-19" الناجم عن الإصابة بالفيروس إلى 373 حالة.

Advertisements وقال المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الدكتور عبدالله السند ، في مؤتمر صحفي اليوم ، إنه تم تسجيل 703 إصابات جديدة بالفيروس، ليرتفع بذلك إجمالي الإصابات إلى 50 ألفا و644 حالة. ولفت إلى أن 152 مصابا يتلقون الرعاية الطبية داخل وحدات العناية المركزة. وأعلنت وزارة الصحة الكويتية في وقت سابق اليوم أن 538 مصابا تماثلوا للشفاء خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي المتعافين إلى أكثر من 41 ألفا .

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