شباب الصحفيين المصريين يهاجمون الناشطة المصرية آية حجازي

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شنت جبهة شباب الصحفيين المصريين هجوماً شديداً على الناشطة المصرية الوهمية المدعوة أية حجازي قائلة: جرائمك لا تسقط بالتقادم.. تعذيب الاطفال وتسريحهم وتعريضهم للاغتصاب واغتيال براءتهم وتحريضهم ضد الدولة أنة السقوط في مستنقع العنصرية. قال هيثم طوالة رئيس الجبهة في تصريحات صحفية: ألا يكفيكي العبث بمصائر الاطفال ؟ثم تحاولين الترويج للعنصرية البغيضة التي انتقض العالم ضدها. اضاف طوالة:لا مجال الدهشة أو الاستغراب؟فمن هم أمثالك ممن تخلوا عن الثوابت الوطنية ليس من الغريب أن يتخلوا عن المبادئ الإنسانية.