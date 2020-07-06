شكرا لقرائتكم خبر عن "ميركل" ترفض إلغاء إرتداء الكمامة في المتاجر والان نبدء بالتفاصيل
وقال المتحدث باسم الحكومة الألمانية، شتيفن زايبرت، اليوم الاثنين في برلين: سواء في الحافلة أو في المترو أو في المتجر يجب أن يظل ارتداء الكمامات إلزاميا"، مؤكدا أهمية ذلك بشكل خاص في موسم العطلة الصيفية، وقال: "حتى المناطق التي قد يكون لديها عدد صغير جدا من الحالات تتلقى تدفقات من مناطق أخرى في البلاد"، مضيفا أن الانتقالات مرحب بها، "لكن يتعين أن تتم بمراعاة القواعد التي تخدمنا حتى الآن بشكل جيد في مكافحة الجائحة على مدار الشهور الماضية، بالتحديد المسافة الآمنة وقواعد النظافة وارتداء الكمامات حيثما يكون ذلك ضروريا".
وتأتي تصريحات زايبرت على خلفية إثارة وزير الاقتصاد المحلي في ولاية ميكلنبورج-فوربومرن، هاري جلافه، جدلا حول إنهاء قريب لإلزام ارتداء الكمامات في المتاجر، وذلك خلال تصريحات لصحيفة "فيلت آم زونتاج" الألمانية أمس الأحد.
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