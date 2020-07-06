الصين تحذّر كندا من "عواقب" تدخلها في ملف هونغ كونغ

حذّرت الصين كندا الاثنين من أنها سترد على قرار أوتاوا تعليق العمل باتفاقية مع هونغ هونغ لتسليم المطلوبين ووقف تصدير المعدات العسكرية الحساسة على خلفية قانون أمني جديد فرض على هونغ كونغ.
وأفاد المتحدث باسم الخارجية الصينية تشاو ليجيان الصحافيين أن بكين "تدين ذلك بشدة وتحتفظ بحق الرد بخطوات إضافية. ستتحمّل كندا جميع عواقب ذلك".
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