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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الكمامات إجبارية لركاب وسائل النقل في سويسرا والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 6 يوليه 2020
متابعات_ الخليج 365
أصبح ارتداء الكمامات في وسائل النقل العام في سويسرا إلزامياً بداية من اليوم الاثنين، وذلك للمرة الأولى منذ بداية جائحة «كورونا».
وكانت السلطات أوصت في السابق الركاب بتغطية أفواههم وأنوفهم فقط خلال ساعات الذروة، إلا أن معظم الركاب كانوا يتجاهلون التعليمات.
وقال مدير النقل العام في زيوريخ جيدو شوتش، لوسائل الإعلام المحلية، «الأمر يبدو جيداً.. أكثر من 95 في المئة من الناس يستخدمون كمامات».
وأكد ناطق باسم الحكومة، في تصريحات إذاعية أن القواعد الجديدة تشمل أيضاً رحلات الخطوط الجوية السويسرية.
وبداية من اليوم، يتعين على المسافرين القادمين من 29 دولة عالية المخاطر الدخول في حجر صحي لمدة عشرة أيام عند وصولهم إلى سويسرا. ويشمل هذا الإجراء الأشخاص القادمين من روسيا وصربيا والسويد والولايات المتحدة.
وسجلت سويسرا إجمالاً أكثر من 32 ألف إصابة بـ«كورونا» ونحو ألفي حالة وفاة.
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