الصين تدعو مواطنيها في كندا لـ"توخي الحذر"

اسماء السيد - قراؤنا من مستخدمي إنستجرام

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دعت الصين الاثنين مواطنيها إلى توخي الحذر عند السفر إلى كندا، مشيرة إلى "أعمال عنف متكررة" قامت بها الشرطة، وسط خلاف بين بكين وأوتاوا بشأن هونغ كونغ.

وقالت السفارة الصينية في أوتاوا في بيان "حدثت مؤخرا أعمال عنف متكررة من قبل قوات حفظ النظام في كندا ما أدى إلى العديد من التظاهرات" طالبة من الصينيين "التنبه لسلامتهم" و"لزوم الحذر".