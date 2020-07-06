أكد وزير الداخلية النمساوي، كارل نيهمر، أنه على قناعة بضلوع تركيا في أعمال الشغب التي حدثت خلال مظاهرات للأكراد في فيينا على مدى الأيام الماضية.
أشار وزير الداخلية - في تصريحات اليوم الإثنين، إلى أن هذه الأحداث موضع تحقيق من قبل مكتب حماية الدستور ومكافحة الإرهابوجهات أمنية أخرى.
ونوه إلى إقدام عدد من الأتراك على استخدام العنف ضد مظاهرة كردية يسارية؛ حيث اعتدوا على رجال الشرطة ومعداتهم، مشيرا إلى أن النمسا لن تسمح بأن تتحول أراضيها لساحة للصراع وأعمال العنف بين الفصائل التركية.
ولفت الوزير إلى استمرار التنسيق مع وزارة الاندماج من أجل ضمان عدم تكرار تلك الأحداث ، موضحا أن وزير الاندماج سوزانا راب تقدمت بخطة جيدة من خمسة عناصر بهدف احتواء هذه الصراعات مستقبلًا من خلال مراكز رصد وإنذار تدرس الصراعات القادمة مع الجاليات الأجنبية في البلاد وخلفيتها العرقية والدينية إضافة إلى تدريب الشرطة على مواجهة هذا النوع من الأحداث.
كانت هذه تفاصيل خبر النمسا: تركيا ضالعة في أحداث عنف مظاهرات الأكراد في فيينا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.