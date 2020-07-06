كورونا.. البؤر الوبائية ترفع عدد الحالات بعدد من جهات المملكة- التوزيع الجغرافي

أعلنت وزارة الصحة، صباح اليوم الإثنين، عن حصيلة جديدة للمصابين بفيروس كورونا المستجد، والتي كشفت عن 114 حالة إضافية، بعدد من جهات المملكة.

وسجلت أكبر حصيلة، بجهة بجهة مراكش آسفي والتي تأكدت بها 52 حالة، تليها طنجة تطوان الحسيمة، والتي تأكدت بها 28 حالة جديدة.

كما سجلت 12 حالة بكلميم واد نون، و11 بالعيون الساقية الحمراء، و7 بفاس مكناس، و4 بالدار البيضاء سطات.

وارتفع بذلك إجمالي عدد المصابين، منذ بدء الأزمة في عموم المملكة إلى 14329 حالة، منها 4257 حالة لازالت حاليا قيد العلاج.

ويتوزع إجمالي الحالات منذ بدأ الازمة كالتالي: الدارالبيضاء – سطات 3667 حالة، والرباط – سلا – القنيطرة 2005، طنجة – تطوان – الحسيمة 2659 حالة، مراكش – أسفي 2582 حالة، فاس – مكناس 1556حالة، درعة – تافيلالت 586 حالة، العيون – الساقية الحمراء 688 حالة، بني ملال – خنيفرة 159 حالة، الشرق 221 حالة، سوس – ماسة 92 حالة، كلميم – واد نون 97 حالة، ثم الداخلة وادي الذهب 16 حالة.