شكرا لقرائتكم خبر عن للمرة الأولى.. الكمامة شرط استقلال وسائل النقل في سويسرا والان نبدء بالتفاصيل

أصبح ارتداء الكمامات في وسائل النقل العام في سويسرا إلزاميا بداية من اليوم الاثنين، وذلك للمرة الأولى منذ بداية جائحة كورونا.

وكانت السلطات قد أوصت في السابق الركاب بتغطية أفواههم وأنوفهم فقط خلال ساعات الذروة، إلا أن معظم الركاب كانوا يتجاهلون التعليمات.

وقال جيدو شوتش مدير النقل العام في زيورخ، لوسائل الإعلام المحلية، "الأمر يبدو جيدا .. أكثر من 95% من الناس يستخدمون كمامات".

وأكد متحدث باسم الحكومة، في تصريحات إذاعية، أن القواعد الجديدة تشمل أيضا رحلات الخطوط الجوية السويسرية.