القضاء: توقيف شخص اعتدى وتجاوز على الملاكات الطبية في مستشفى اليرموك

أعلن مجلس القضاء الأعلى، الاثنين، أن محكمة تحقيق الكرخ في رئاسة استئناف بغداد الكرخ الاتحادية أوقفت شخصاً لقيامه بـ"الاعتداء" على الكوادر الطبية في مستشفى اليرموك.
وقال المركز الإعلامي للمجلس في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "المتهم قام بالاعتداء والتجاوز على الملاكات الطبية العاملة في مستشفى اليرموك".
وأضاف البيان، أن "المتهم تم توقيفه وفقا لأحكام المادة 229 من قانون العقوبات وسيتم احالته الى المحكمة المختصة لينال جزاءه العادل".
وأضاف البيان، أن "المتهم تم توقيفه وفقا لأحكام المادة 229 من قانون العقوبات وسيتم احالته الى المحكمة المختصة لينال جزاءه العادل".
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