القضاء: توقيف شخص اعتدى وتجاوز على الملاكات الطبية في مستشفى اليرموك

وقال المركز الإعلامي للمجلس في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "المتهم قام بالاعتداء والتجاوز على الملاكات الطبية العاملة في مستشفى اليرموك".

وأضاف البيان، أن "المتهم تم توقيفه وفقا لأحكام المادة 229 من قانون العقوبات وسيتم احالته الى المحكمة المختصة لينال جزاءه العادل".

