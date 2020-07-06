رئيس الدومينيكان الجديد عربي الأصل.. والفوز يأتي بفارقٍ شاسع

تصدّر مرشح المعارضة في جمهورية الدومينيكان لويس أبي نادر، نتائج الانتخابات الرئاسية التي جرت الأحد، بحصوله على 54 في المئة من الأصوات، بحسب ما أظهرت نتائج رسمية استنادا إلى فرز 20 في المئة من الأصوات.
أما في المرتبة الثالثة فحلّ الرئيس السابق ليونيل فرنانديز، بحصوله على 8.8 في المئة من الأصوات، حسبما ذكرت "فرانس برس".
ولويس أبي نادر البالغ من العمر 52 عاما، رجل أعمال يتحدّر من أصول لبنانية، وقد أعلن في 11 حزيران أنه أصيب بفيروس كورونا المستجد.
ومن شأن فوز أبي نادر، إذا ما تأكد، أن يضع حدا لـ 16 سنة من الحكم لحزب التحرير في الدومينيكان.
أما في حال لم يحصل أي من المرشحين على 51 في المئة من الأصوات، فستجرى دورة ثانية في 26 تموز.
ودعي 7.5 ملايين ناخب إلى انتخاب الرئيس ونائبه ومجلسي الشيوخ والنواب، وذلك رغم تفشي فيروس كورونا في هذا البلد الذي يبلغ عدد سكانه نحو 11 مليون نسمة، حيث أحصت السلطات حتى الآن 34197 إصابة و 765 وفاة.
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