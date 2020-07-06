'تكسي بغداد': فسخ العقد معنا إجراء تعسفي وغير قانوني وندعو لإعادة النظر بالقرار

اعتبر مستثمر عقد شركة النقل الخاص "تكسي بغداد"، الاثنين، أن فسخ العقد مع الشركة "إجراء تعسفي" وغير قانوني، داعياً إلى إعادة النظر بالقرار. وقال المستثمر، في حديث لـ الخليج 365، إن "وكيل وزير النقل سلمان البهادلي أصدر أمراً بفسخ العقد المبرم مع شركة تكسي بغداد". وأضاف، أن "فسخ العقد إجراء تعسفي وغير قانوني"، داعياً وزارة النقل إلى "إعادة النظر بالقرار".



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