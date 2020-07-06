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بالفيديو.. مناقشة آليات تصدير النفط العراقي إلى لبنان باسعار جيدة‎

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في اطار تمتين العلاقات المشتركة بين البلدين، يجري وفد عراقي رفيع المستوى زيارة الى العاصمة اللبنانية بيروت .الوفد الذي ضمَّ كل من وزير النفط ووزير الزراعة ناقش مع المسؤولين اللبنانيين ملفات عدة، شملت تعزيز العلاقات في مجالات التعليم والزراعة والتجارة، لكن الملف الابرز على طاولة المفاوضات، كان موضوع تصدير النفط العراقي إلى لبنان مقابل منتجات زراعية وصناعية.

المسؤولون اللبنانيون بدورهم اكدوا ، انهم لمسوا من الجانب العراقي نوايا صادقة لتعزيز التعاون بين البلدين، مؤكدين ان التعاون مع العراق سيسهم بتحسين الوضع الاقتصادي الذي يمر به لبنان حالياً.

عدسة السومرية التي رافقت الوفد العراقي منذ وصوله الى بيروت، لم تغفل عن متابعة المفاوضات بين المسؤولين في البلدين، في وقت رحبت به الاوساط اللبنانية بزيارة الوفد العراقي، معتبرة انها تمثل بادرة ايجابية من رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، لتطوير العلاقات بين البلدين الشقيقين.


يمكن مشاهدة التقرير الكامل في الفيديو المرفق أعلاه.
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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