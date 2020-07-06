شاحنات من نوع جديد في كوريا الجنوبية

صدرت كورويا الجنوبية شاحنات متوسطة وكبيرة الحجم، عاملة بخلايا وقود الهيدروجين، والتي طورتها الحكومة الكورية الجنوبية بالتعاون مع شركة "هيونداي موتور" لأول مرة ، حسبما ذكر موقع روسيا اليوم.
وقالت وزارة التجارة والصناعة والطاقة في كورويا الجنوبية، الاثنين، إن 10 شاحنات عاملة بخلايا وقود الهيدروجين غادرت اليوم ميناء كوانجيانج بكوريا الجنوبية متوجهة إلى سويسرا.
وتعتزم "هيونداي موتور" إنتاج ما مجموعه 1600 وحدة بحلول عام 2025.
يذكر أن الوزن الإجمالي للشاحنة يبلغ 34 طنا
وقامت الوزارة بضخ 90.6 مليار وون (حوالي 75.4 مليون دولار) لدعم تطوير الأجزاء الأساسية مثل خلايا وقود الهيدروجين وتحسين الأداء.
وقال مسؤول بالوزارة إن تصدير كمية كبيرة من الشاحناتالعاملة بخلايا وقود الهيدروجين أثبت تكنولوجيا البلاد المتقدمة وموثوقيتها، الأمر الذي سيمنح ميزة تنافسية للشركات الكورية في سوق سويسرا للسيارات العاملة بالهيدروجين، الذي من المتوقع أن يحقق نموا حادا.
وتتوقع شركة أبحاث أن يرتفع حجم سوق السيارات العاملة بالهيدروجين في سويسرا من 25 وحدة في عام 2019 إلى 11533 وحدة في عام 2028.
وتعتزم حكومة كورويا الجنوبية ضخ حوالي 100 مليار وون خلال الـ 5 سنوات المقبلة من الآن لتحسين الأداء والمتانة للأجزاء الأساسية في إطار جهودها المبذولة لدعم الشركات الكورية للحصول على ميزة تنافسية في السوق العالمي للسيارات العاملة بالهيدروجين.
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