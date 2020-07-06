مدرب برشلونة: تقنية الفيديو لا تقدم تفسيرا لما يحدث!

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أبدى مدرب برشلونة الإسباني، كيكي سيتين، سعادته بأداء فريقه بعد الفوز على نظيره فياريال برباعية مقابل هدف للأخير، ضمن أحداث الجولة 34 من الليغا.

وذكر سيتين، خلال تصريحات نقلتها صحيفة "ماركا" الإسبانية "الاعتماد على ثلاثي MSG؟ في المباراة الماضية جربنا شيئا مشابها، بوجود ريكي بويج".

وأردف "لكن الليلة تمكنا من التطور خارج ملعبنا، والخصم قام بعمل جيد، ونحن أظهرنا الكثير من الجودة.. قبل أن يسجلوا التعادل كان لدينا عدة فرص واضحة، وأنا راضٍ بالتأكيد، لأننا لعبنا مباراة رائعة واستمتعنا بها".

وعن انتقادات رئيس البارسا، جوسيب ماريا بارتوميو، لتقنية الفيديو، قال "لن أعلق على ذلك، فأنا لم أسمع تصريحاته، وإذا قال الرئيس هذه الكلمات فماذا أقول؟"

وحول سبب عدم اعتماده هذه الطريقة في المباريات الماضية، أجاب "كل المباريات مختلفة، والليلة كان لدينا كل شيء، حيث لعبنا بشكل جيد، وتطورنا خارج ملعبنا، ووصلنا للعديد من الفرص.. هناك فرق أخرى عقدت الأمور علينا، لأنها كانت قوية للغاية".

Advertisements

وزاد المدرب "ربما فاجأنا الخصم، وسارت الأمور بشكل جيد بالنسبة لنا، وسجلنا مبكرًا ثم ضاعفنا النتيجة، وهذا ساعدنا.. كنت أتمنى أن نسجل بهذه الطريقة في جميع المباريات".

وبخصوص سيرجي روبيرتو، قال "لقد كان مذهلا، فهو قادم بطاقة إيجابية، بعد تلك الإصابة التي عانى منها، وأخبرته بأنه يتوجب عليه أن يكون لاعبا متعدد الاستخدامات.. وهو يفعل ذلك بشكل جيد، ودائمًا يعمل بصورة مثالية".

وأردف "برشلونة كان ليتصدر بدون الفار؟ أعتقد أنها أداة لجعل كرة القدم أكثر إنصافًا.. لكن في الوقت الحالي لا يبدو أنها كافية، حيث لا تقدم التفسير لما يحدث على أرض الملعب، رغم أنها تتكرر عدة مرات".

واختتم: "ركلتا جزاء ريال مدريد ضد خيتافي وبيلباو؟ لدي آراء كثيرة.. لكني لن أقولها هنا".