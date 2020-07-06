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شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل 5 حوثيين بنيران الجيش شمالي الضالع اليمنية والان مع التفاصيل
الإثنين 6 يوليه 2020
أعلن الجيش الوطني اليمني ، أمس، مقتل 5 من مليشيا الحوثي الانقلابية أثناء محاولة تسلل فاشلة بمحافظة الضالع، فيما واصل الانقلابيون خروقاتهم لقرار وقف إطلاق النار بمحافظة الحديدة الساحلية، غربي البلاد.
وقال الجيش، في بيان، إن قواته استهدفت مجموعة من عناصر مليشيات الحوثي أثناء محاولتهم التسلل باتجاه قرية صولان التابعة لمديرية مريس، شمالي الضالع.
وتمكنت قوات الجيش الوطني، من قتل 5 من العناصر الانقلابية وجرح آخرين، فيما لاذ من تبقّى منهم بالفرار، كما تم تدمير آلية عسكرية للمليشيا، شمال مريس، وفقا للبيان.
وفي محافظة الحديدة، واصلت مليشيا الحوثية خروقاتها لاتفاق ستوكهولم، وشنت هجمات على مواقع القوات المشتركة في منطقة "الجبلية" جنوب مديرية "التحيتا".
وذكرت القوات المشتركة، أنها تمكنت من كسر الهجوم الحوثي، وتكبيدهم خسائر فادحة في العتاد والأرواح، فيما أجبرت ما تبقى منهم على الفرار.
ومنذ توقيع اتفاق ستوكهولم لوقف إطلاق النار بالحديدة، تواصل المليشيا الحوثية خروقاتها المتكررة للهدنة الأممية ومحاولة اختراق خطوط التماس للقوات المشتركة، فضلا عن شن هجمات إرهابية على المناطق المأهولة بالسكان
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