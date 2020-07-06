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تدمير ثلاث عربات ومدرعة حوثية وقتل وجرح العشرات في الجوف ومأرب

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متابعات_ السعودية نيوز 0 تبليغ

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الإثنين 6 يوليه 2020

قتل عدد من الحوثيين ودمِّرت آليات عسكرية تابعة لهم، مساء أمس، على الجبهات الحدودية لمحافظتي مأرب والجوف، بنيران القوات الحكومية المسنودة من المقاومة الشعبية ومقاتلات التحالف العربي.

 

وذكر مصدر عسكري أن مقاتلات التحالف العربي بقيادة ، استهدفت مساء الاحد، بعدة غارات، تعزيزات حوثية عسكرية، شرقي مديرية الحزم، بمحافظة الجوف، (شرقي اليمن).

 

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وتمكنت المقاتلات من احراق ثلاثة اطقم عسكرية للحوثيين، ومقتل جميع من كانوا على متنها، بالاضافة إلى تدمير مدرعة.

 

وكانت المليشيا قد هاجمت مواقع الحكومية في جبهات الجفرة ومفرق الجوف وجدافر اللسان، نهار الاحد، بالاسلحة الخفيفة والمتوسطة والثقيلة، بحسب مصدر ميداني.

 

وتمكنت وحدات الحكومية والمقاومة، من كسر الهجوم وإجبارهم على التراجع والفرار بعد سقوط عدد من القتلى والجرحى بينهم

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