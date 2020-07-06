شكرا لقرائتكم خبر عن مقترح بمنح الفلاحين قروض دون فوائد لتحفيزهم على زراعة المحاصيل الاستراتيجية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طالب النائب رائف تمراز، عضو مجلس النواب بلجنة الزراعة بالبرلمان، بضرورة إعطاء الأولوية للفلاح المصرى فى تنفيذ سياسات الاكتفاء الذاتى التى تنشد إليها الدولة فى الوقت الراهن بسبب جائحة كورونا، مقترحا ترغيب الفلاحين فى زراعة المحاصيل الاستراتيجية والهامة بالدولة مقابل الحصول على قروض صغيرة بدون فوائد.

ولفت عضو مجلس النواب إلى ضرورة النظر لأراضى شباب الخريجين بشأن موضوع كارت الفلاح، مطالبا بصرف مستلزمات الإنتاج أو إعفاءهم لمدة سنتين من البطاقة الذكية حتى تقنين أوضاعهم، وحل مشكلة الفلاحين المتعثرين مع البنك الزراعى، مؤكدا أن الفلاح من ضمن الفئات التي لم تتوقف عملها بسبب جائحة كورونا وظل بالأرض الزراعية ويتواصل عمله رغم مخاطر العدوى وهو ما يتطلب دعمه بقوة.

وأشار تمراز إلى أن الدستور نص صراحة على الحفاظ على الرقعة الزراعية، وتسعير المحاصيل الاستراتيجية قبل موسم الزراعة، وهذا يعنى أن تسعير المحاصيل قبل زراعتها التزام بنص المادة 29 من الدستور، وفى نفس الوقت يصب فى مصلحة الزراعة المصرية، خاصة وأن هذه الخطوة تجعل الفلاحين يقبلون على الزراعة، وبالتالى تعد أيضا تمهيدا لتحقيق الاكتفاء الذاتى من بعض المحاصيل.

ويستأنف مجلس النواب خلال جلساته هذا الأسبوع حزمة من القوانين، ومنها مشروع قانون في شأن الإذن لوزير المالية بضمان الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، كما يناقش مشروع قانون بشأن مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات، ويناقش المجلس أيضا مشروع قانون بالتجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية، والفوائد وما يماثلها من الجزاءات المالية غير الجنائية وبتجديد العمل بالقانون رقم 79 لسنة 2016 في شأن إنهاء المنازعات الضريبية ومشروع قانون بفتح اعتماد إضافي بالموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2019/2020، ومشروع قانون بشأن المساهمة التكافلية لمواجهة بعض التداعيات الاقتصادية الناتجة عن انتشار الأوبئة أو حدوث الكوارث الطبيعية و مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون حماية الملكية الفكرية الصادر بالقانون رقم 82 لسنة 2002، (ويناقش المجلس مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 141 لسنة 2014 بتنظيم نشاط التمويل متناهي الصغر (