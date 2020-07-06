شكرا لقرائتكم خبر عن أستاذ علوم سياسية يكشف رسائل الغارة الجوية على منظومة الدفاع الجوى التركية فى ليبيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وصف الدكتور طارق فهمى أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، استهداف منظومة الدفاع الجوى التركية فى قاعدة الوطية الليبية اليوم بأنه رسالة مهمة على مستوى التوقيت والدلالات.

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وأشار فهمى إلى أن الغارات شنت حوالى 9 ضربات حسبما أعلن ودمرت بالكامل 3 رادرات وهذه الضربات تزامنا مع زيارة وزير الدفاع التركى اكار إلى ليبيا وهو أمر مهم على مستوى التوقيت، مؤكدا أن قوات الجيش الوطنى الليبي تسعى لاستنزاف قوات الوفاق الوطنى، واعتقد أن هذه الغارات بطبيعة الحال ربما تتجدد وهدفها هو التأكيد على قدرة العمل العسكرى وأن القوات التركية لن تهدأ داخل قاعدة الوطية بل ربما تتعرض حكومة الوفاق إلى ضربات فى العمق.

تابع فهمى:"اعتقد أن منظومة الدفاع الجوية التركية ضعيفة للغاية، كما أن هذه الضربات تتزامن مع تخطيط تركيا لإنشاء قاعدتين برية وجوية فى ليبيا وهو ما يؤكد أن تركيا لن يهدأ لها الوضع فى ليبيا.