تنسيقية شباب الأحزاب تسلم مديرية الصحة بالبحيرة مستلزمات طبية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - التقى ممثلو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بمشاركة حزب الإصلاح والنهضة وكيل وزارة الصحة بالبحيرة الدكتور محمود طلحة، والدكتور مصطفى عبد المعطى مدير إدارة الرعاية الأساسية وقاموا بتسليم مجموعة من المستلزمات الطبية، والتى اشتملت على: عدد ١٠٠٠ كمامة. عدد ٢٥٠ عبوة كحول ١٠٠ مللي عدد ١٤٠ لتر كلول Advertisements يأتى ذلك فى إطار نشاط مبادرة "الوعى أمان" التى أطلقتها تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين لدعم المراكز الصحية والمستشفيات. ومن المقرر أن تواصل تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، تقديم الدعم لأهالينا في المحافظة وللمستشفيات، وتوفير احتياجاتها من المستلزمات، ومعاونة الوزارة في التواصل مع المواطنين وحالات العزل المنزلي.



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